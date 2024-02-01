В магазинах Среднего Урала упали цены на яйца

Сразу на 7,5% выросли в цене огурцы. За овощи, весом один килограмм, покупателю придется отдать почти 254 рубля.
Почти на 3% подорожала свекла — за нее просят 35 рублей за килограмм.
Более чем на 2% подорожала капуста и кура охлажденная. За овощи и мясо птицы, весом в килограмм, в магазинах просят около 34 рублей и 217 рублей соответственно.
Примерно на 3% подешевели яйца. Теперь за десяток в магазинах попросят в среднем раскошелиться на 120 рублей.
На 1,7% подешевели помидоры — 262 рубля за килограмм. Чуть более одного процента стало дешевле пшено — около 66 рублей за килограмм.
Ранее «ФедералПресс» писал, что после нескольких месяцев, когда цены на яйца росли в Свердловской области, они стали немного снижаться. Так, по данным Свердловскстата, в середине января цены на этот продукт упали до 123 рублей.