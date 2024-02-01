Омское МУП «Пассажирсервис» стало акционерным обществом

Предприятие не продано частникам, а изменило правовую форму — 100% активов по-прежнему останется в собственности муниципалитета, сообщил мэр Омска Сергей Шелест.



«Сотрудники предприятия будут и дальше выполнять работу по цифровизации транспортной системы, заниматься диспетчеризацией маршрутов, реализовывать проект “Омка” — делать все, что они делали раньше», — прокомментировал глава города. По его словам, переход всех муниципальных предприятий в новую форму должен быть завершен к 1 января 2025 года.



МП «Пассажирсервис» занимается в Омске реализацией электронных проездных в общественном транспорте, сопровождением транспортной навигационной системы и пр. Решение о преобразовании формы собственности предприятия омским городским советом было принято в апреле прошлого года.



Лолита Белова.