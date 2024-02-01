Свердловская область теряет мигрантов

ЕАН сообщал, что из-за дефицита кадров российские бизнесмены начали привлекать сотрудников из Индии, Пакистана и Северной Кореи. В одном из агентств журналистам рассказали, что сейчас имеют заказ на наем 50−70 операторов самосвалов из Индии. По словам гендиректора компании Welldone Артема Киреева, «в среднем работники из Индии “стоят” столько же, сколько и россияне, плюс есть расходы на их перевозку и оформление документов». «Но в долгосрочной перспективе это все равно выгодно», — говорит эксперт.