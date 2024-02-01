В Ростовской области обновили антирейтинг управляющих компаний

— Антирейтинг помогает жителям многоквартирных домов контролировать ситуацию. Собственники имеют полное право требовать ясности в финансовых вопросах со стороны своей управляющей компании, — прокомментировал директор департамента по работе с населением и взаимодействию с сетевыми организациями Александр Светличный.