В Ростовской области обновили антирейтинг управляющих компаний

В Ростовской области 1 февраля обновили антирейтинг управляющих компаний. Всего в список вошли 65 организаций с общей суммой задолженностей больше 114 млн рублей, говорится на сайте компании «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Долги «управляек» варьируются от 111 тысяч рублей до 16,3 млн рублей. Самыми злостными неплательщиками оказались организации из Ростова-на-Дону, Таганрога, Семикаракорского и Белокалитвинского районов, их суммарный долг превышает 73 млн рублей.
— Антирейтинг помогает жителям многоквартирных домов контролировать ситуацию. Собственники имеют полное право требовать ясности в финансовых вопросах со стороны своей управляющей компании, — прокомментировал директор департамента по работе с населением и взаимодействию с сетевыми организациями Александр Светличный.
В «ТНС энерго Ростов-на-Дону» отмечают, что из-за должников периодически вынуждены обращаться в правоохранительные органы и Госжилинспекцию.