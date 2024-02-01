Арифметика зимы: Из-за январских морозов на Южном Урале выросла плата за отопление

В «Уралэнергосбыте» сообщили, что причина роста начислений за отопление кроется в низких температурах.
«В этом году январь выдался по-настоящему морозным. Средняя температура составила минус 16 градусов, это ниже, чем в прошлые годы, и на четыре градуса холоднее декабря. Для поддержания комфортных условий в многоквартирных домах израсходовано гораздо больше гигакалорий, чем в предыдущие месяцы. Высокое потребление тепловой энергии повлияло на начисления за январь», — объясняют теплоэнергетики.
Они отмечают, что котельные и ТЭЦ зимой работают по утвержденному температурному графику. Он разработан с учетом климатических условий и согласован с соответствующими профильными службами. «От ТЭЦ и котельных теплоноситель поступает в магистральные, а затем в распределительные сети, которые подводят теплоноситель в дома челябинцев. За распределение тепла внутри многоквартирного дома, а также за своевременную передачу показаний отвечают уже управляющие компании», — объясняют в компании.
Перед новогодними праздниками не все УК успели передать показания в срок, поэтому в декабре некоторым челябинцам произвели начисления по среднему из расчета потребления в прошлые месяцы. В квитанции за январь выполнены начисления уже по фактическим показаниям.
«Первый месяц зимы действительно в этом году выдался холодным. Это не могло ни сказаться на начислениях. Однако, хочу обратить ваше внимание, что в многоквартирных домах, где управляющие компании следят за техническим состоянием оборудования, ежегодно проводят энергосберегающие мероприятия и контролируют подачу тепла, суммы за отопление выросли незначительно», — прокомментировал первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.
В компании добавляют, что сумма к оплате за отопление варьируется только в домах, где установлены общедомовые приборы учета. Такой способ расчета считается наиболее точным. В домах, где общедомовой прибор учета отсутствует, суммы не меняются, но при этом обычно выше, чем в домах, где они есть. Для расчета используются нормативы в период с октября по май.