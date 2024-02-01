Арифметика зимы: Из-за январских морозов на Южном Урале выросла плата за отопление

В компании добавляют, что сумма к оплате за отопление варьируется только в домах, где установлены общедомовые приборы учета. Такой способ расчета считается наиболее точным. В домах, где общедомовой прибор учета отсутствует, суммы не меняются, но при этом обычно выше, чем в домах, где они есть. Для расчета используются нормативы в период с октября по май.