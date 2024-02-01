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В Советском районе Казани откроется производство по розливу соков

Объект будет находится около дома № 7 на улице Родины.
Источник: Комсомольская правда

В Советском районе Казани откроется производство по розливу соков. Оно будет находится около дома № 7 на улице Родины. Соответствующий проект межевания территории опубликован в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Для производства и розливу сока будут использовать территорию площадью 3,8 тысячи квадратных метров.

Отметим, что рядом с этим участком находятся сразу несколько складов и производств, включая выпуск колбасных изделий, деревянных окон, упаковок и оборудования для пищевого производства.

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