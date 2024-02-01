В Советском районе Казани откроется производство по розливу соков. Оно будет находится около дома № 7 на улице Родины. Соответствующий проект межевания территории опубликован в сборнике документов и правовых актов исполкома города.
Для производства и розливу сока будут использовать территорию площадью 3,8 тысячи квадратных метров.
Отметим, что рядом с этим участком находятся сразу несколько складов и производств, включая выпуск колбасных изделий, деревянных окон, упаковок и оборудования для пищевого производства.