В Уфе начнут производить товары из силикона

Кроме того, на совещании одобрили инвестпроекты по строительству частной школы и детсада в южной части Уфы, придорожных сервисов около деревни Карпово и возле аэропорта столицы в национальном башкирском стиле, автозаправки на улице Зеленая роща, возведению общественных бань, а также расширение производства порошковых красок.