В Уфе начнут производить товары из силикона

Ожидается, что площадку разместят на территории Демского района. Предприниматели уже закупили необходимое оборудование и заключили договоры на поставку сырья. Проект призван решить вопрос с импортозамещением данного вида товаров, которые сегодня в основном импортируются из Китая.
Кроме того, на совещании одобрили инвестпроекты по строительству частной школы и детсада в южной части Уфы, придорожных сервисов около деревни Карпово и возле аэропорта столицы в национальном башкирском стиле, автозаправки на улице Зеленая роща, возведению общественных бань, а также расширение производства порошковых красок.
Общий объем инвестиций составляет 1,2 млрд рублей с созданием 410 рабочих мест.