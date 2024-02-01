Стало известно, что чаще всего покупают волгоградцы на маркетплейсах

По данным пресс-службы OZON, в прошлом году жители Волгограда потратили на покупки в интернет-магазине в 2,2 раза больше, чем в 2022 году, а жители Волгоградской области — в 2,3 раза.
Чаще всего волгоградцы покупали на маркетплейсе посуду и кухонные принадлежности, женскую одежду, молочные продукты, сыры и яйца, телефоны и смарт-часы, бытовую химию, а также чай, кофе, какао, выпечку и сладости, средства для ухода за телом, текстиль и товары для кошек.
Средний размер трат на интернет-покупки жителей региона в прошлом году составил 1460 рублей в месяц.
При этом, как выяснилось, женщины осваивают торговые интернет-площадки более активно, чем мужчины. В 2023 году расходы прекрасной половины жителей Волгоградской области оказались на 11% больше, чем потратили на электронные покупки представители сильного пола. В Волгограде эта тенденция прослеживается еще более явственно — жительницы областной столицы оставили на маркетплейсе на 33% больше денег, чем мужчины.