Стало известно, что чаще всего покупают волгоградцы на маркетплейсах

При этом, как выяснилось, женщины осваивают торговые интернет-площадки более активно, чем мужчины. В 2023 году расходы прекрасной половины жителей Волгоградской области оказались на 11% больше, чем потратили на электронные покупки представители сильного пола. В Волгограде эта тенденция прослеживается еще более явственно — жительницы областной столицы оставили на маркетплейсе на 33% больше денег, чем мужчины.