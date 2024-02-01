Названа средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья в Краснодаре

127 600 рублей — такую нормативную стоимость квадратного метра жилья установили в Краснодаре на первый квартал 2024 года в администрации города. Норматив определяют в каждом регионе и муниципалитетах для расчета размера социальных выплат гражданам на строительство или приобретение жилья.