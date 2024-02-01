Названа средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья в Краснодаре

127 600 рублей — такую нормативную стоимость квадратного метра жилья установили в Краснодаре на первый квартал 2024 года в администрации города. Норматив определяют в каждом регионе и муниципалитетах для расчета размера социальных выплат гражданам на строительство или приобретение жилья.
В постановлении за подписью заместителя главы муниципального образования Краснодара Дмитрия Васильева говорится, что средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории города на первый квартал также равна 127 600 рублям.
В приказе Минстроя России средняя рыночная стоимость «квадрата» на первый квартал текущего года в Краснодарском крае установлена в размере 151 594 рублей.