В Свердловской области взлетели цены на огурцы и лук

Килограмм огурцов подорожал на 7,5%. Стоимость овоща достигла 253,5 рубля. Подорожала на 2,9% свекла. Цена за килограмм достигла 35,18 рубля. Стоимость моркови поднялась на 1,73%, подорожав до 42,7 рубля за кило. Стали выше цены и на репчатый лук. Они поднялись на 1,5%, стоимость достигла 32,8 рубля. Белокочанная капуста подорожала на 2,17%. Ее цена — 33,7 рубля за килограмм.