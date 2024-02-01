В Свердловской области взлетели цены на огурцы и лук

В Свердловской области за неделю, с 22 по 29 января, подорожали овощи. Цены вновь поднялись на огурцы, свеклу и лук. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловскстата.
Килограмм огурцов подорожал на 7,5%. Стоимость овоща достигла 253,5 рубля. Подорожала на 2,9% свекла. Цена за килограмм достигла 35,18 рубля. Стоимость моркови поднялась на 1,73%, подорожав до 42,7 рубля за кило. Стали выше цены и на репчатый лук. Они поднялись на 1,5%, стоимость достигла 32,8 рубля. Белокочанная капуста подорожала на 2,17%. Ее цена — 33,7 рубля за килограмм.
Незначительно поднялись цены на картофель, говядину, баранину, вареную колбасу, творог, рис, бананы и яблоки. Рост стоимости составил меньше 2%.
Часть продуктов упала в цене. Так, подешевело пшено на 1,08%. Его стоимость снизилась до 65 рублей за килограмм. Дешевле стали стоить помидоры на 1,7%. Теперь килограмм овоща обойдется свердловчанам в 262 рубля. Также снизились цены на свинину, сметану, сахар и вермишель.