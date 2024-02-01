Путин посетил павильон VK на выставке-форуме «Россия»

Затем Путин осмотрел стенд VK Видео. Там ему представили детей, которые проявляют себя на площадках «ВКонтакте». Один из них рассказал, что занимается так называемыми вертикальными видео и ведет на платформе тематическую видео-рубрику, посвященную знакомству с разными профессиями. Президент, выслушав мальчика, уточнил: «Что такое вертикальные видео?». Начинающий блогер пояснил, что так принято называть короткие видео для VK-клипов. Глава государства в свою очередь поинтересовался, сам ли он монтирует видео, сколько времени уходит на работу, откуда берутся идеи, о какой профессии рассказывалось в последнем клипе. «Последний [клип] был — автомеханика», — ответил ребенок. «Ты про нее интересно рассказал, так что, наверняка, многие захотели стать автомеханиками», — с улыбкой заметил Путин.