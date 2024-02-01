В Молдове предлагают однокомнатные квартиры стоимостью почти четверть миллиона евро: Цены на недвижимость и парковочные места бьют все рекорды

Как-то один израильский предприниматель, часто приезжающий в Кишинёв, пожаловался, что в молдавской столице слишком дорогие гостиницы и подумал, что дешевле купить жильё. Но когда ему показали однокомнатную квартиру, пригодную для проживания, за 60 тыс. евро, он сказал, что лучше реже будет приезжать в Кишинёв или вообще вычеркнет нашу страну из списка посещаемых.
Но как бы он удивился, если бы прочёл объявление о том, что однокомнатная квартира, правда большая, площадью 59 кв.м, и, да, в хорошей зоне — у Дендрариума, продаётся за 239 900 евро! Молдавские продавцы недвижимости вообще потеряли чувство реальности. Впрочем, скорее всего, там присутствует не хилая накрутка риелторов.
Кстати, за такие деньги, к примеру, однокомнатную квартиру в новострое в Париже, можно найти за 200−220 тысяч. Но ведь у них и зарплаты другие!
Вместе с жильём для себя надо позаботиться и о другой недвижимости — стоянке для автомобиля. Если уж выложить за квартирку чуть ли не четверть миллиона, можно найти ещё «чуть-чуть» и для машины. Парковки в продаже есть, только надо хорошо поискать. К примеру, на Рышкановке два места в подземной парковке продаются за 108 тыс. евро! По 54 тыс. евро за место. Сколько же должен стоить автомобиль, заслуживающий такого внимания и расходов? А кто-то волнуется, что картошка и лук дорожают…