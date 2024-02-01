В Молдове предлагают однокомнатные квартиры стоимостью почти четверть миллиона евро: Цены на недвижимость и парковочные места бьют все рекорды

Вместе с жильём для себя надо позаботиться и о другой недвижимости — стоянке для автомобиля. Если уж выложить за квартирку чуть ли не четверть миллиона, можно найти ещё «чуть-чуть» и для машины. Парковки в продаже есть, только надо хорошо поискать. К примеру, на Рышкановке два места в подземной парковке продаются за 108 тыс. евро! По 54 тыс. евро за место. Сколько же должен стоить автомобиль, заслуживающий такого внимания и расходов? А кто-то волнуется, что картошка и лук дорожают…