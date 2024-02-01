Январь выдался удачным для тенге

Евро — 484,5 тенге. Изменение за месяц еще больше, европейская валюта теряет сразу 17,74 тенге, или 3,53%.
Рубль — 4,99 тенге, минус 0,07 тенге и 1,38% к уровню 1 января.
Хорошие январские результаты тенге, по-видимому, связаны в том числе с продажами валюты из Нацфонда, которые за месяц ожидались на уровне до $1−1,1 млрд.
Между тем, как обращают внимание в Ассоциации финансистов Казахстана, фундаментальное давление на курс тенге должен оказывать отрицательный счет текущих операций, -$9,8 млрд за 2023 год по предварительной оценке Нацбанка. Этим значениям, в свою очередь, способствовало сокращение профицита торгового баланса: в течение года мы наблюдали, как экспорт падал, а импорт — рос.