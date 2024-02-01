Январь выдался удачным для тенге

Между тем, как обращают внимание в Ассоциации финансистов Казахстана, фундаментальное давление на курс тенге должен оказывать отрицательный счет текущих операций, -$9,8 млрд за 2023 год по предварительной оценке Нацбанка. Этим значениям, в свою очередь, способствовало сокращение профицита торгового баланса: в течение года мы наблюдали, как экспорт падал, а импорт — рос.