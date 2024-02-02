ЦБ назвал самые рискованные ипотечные схемы для жителей Новосибирска

«Срок ипотечного кредита в среднем 25 лет. За это время риски могут возникать и у заемщиков, и у банков, причем самые разные. Здесь важное значение имеет размер первоначального взноса и источник его возникновения. Иногда для первоначального взноса человек берет потребительский кредит. В этом случае риск того, что заемщик не справится с обслуживанием кредита, высокая даже при небольшом ухудшении финансового состояния. То же самое касается и случаев, когда платеж по ипотеке превышает половину дохода человека или семьи. Приобретение жилья по завышенным ценам может усугубить ситуацию, ведь банку при продаже заложенной квартиры может не хватить полученных денег, чтобы погасить кредит. В результате человек, лишившись квартиры, останется еще и должен банку. Чем больше первоначальный взнос, тем меньше риск столкнуться с такой проблемой. Для снижения подобных рисков Банк России через макропруденциальные надбавки стимулирует коммерческие банки не выдавать кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой».