ЦБ назвал самые рискованные ипотечные схемы для жителей Новосибирска

В 2024 году ипотека формально останется доступным инструментом для улучшения жилищных условий. При большом желании получить положительное решение банка сможет значительная часть потенциальных заемщиков. Но эксперты считают, что одобрение банка не всегда означает, что ипотека действительно человеку по силам. В Центробанке назвали самые рискованные ипотечные схемы, которых лучше избегать.
Первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева в интервью BFM-Новосибирск перечислила основные риски при оформлении ипотечного кредита:
«Срок ипотечного кредита в среднем 25 лет. За это время риски могут возникать и у заемщиков, и у банков, причем самые разные. Здесь важное значение имеет размер первоначального взноса и источник его возникновения. Иногда для первоначального взноса человек берет потребительский кредит. В этом случае риск того, что заемщик не справится с обслуживанием кредита, высокая даже при небольшом ухудшении финансового состояния. То же самое касается и случаев, когда платеж по ипотеке превышает половину дохода человека или семьи. Приобретение жилья по завышенным ценам может усугубить ситуацию, ведь банку при продаже заложенной квартиры может не хватить полученных денег, чтобы погасить кредит. В результате человек, лишившись квартиры, останется еще и должен банку. Чем больше первоначальный взнос, тем меньше риск столкнуться с такой проблемой. Для снижения подобных рисков Банк России через макропруденциальные надбавки стимулирует коммерческие банки не выдавать кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой».
Людям, который планирует брать ипотечный кредит, рекомендуют трезво оценивать свои финансовые возможности. В нынешних условиях ипотеку «потянет» человек с достаточно высокими доходами (порядка 100 тысяч рублей в месяц), невысокой долговой нагрузкой и достаточными накоплениями для уплаты первого взноса.
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