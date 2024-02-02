В Новосибирской области за год отремонтируют более 12 мостов по нацпроекту

Об этом сообщили в правительстве региона.
Самые значимые объекты в списке на ремонт и реконструкцию — мосты через реку Кама на дороге «Куйбышев — Венгерово — граница Омской области» в Венгеровском районе, через реки Власиха и Верхняя Тула — в Новосибирском районе области и путепровод на трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».
Необходимые аукционы будут проведены в ближайшее время. Контракты с подрядчиками власти намерены заключить до 31 марта.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что на Четвертый моста в Новосибирске в 2024 году выделили 737,32 миллиона рублей.