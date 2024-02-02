В Новосибирской области за год отремонтируют более 12 мостов по нацпроекту

Самые значимые объекты в списке на ремонт и реконструкцию — мосты через реку Кама на дороге «Куйбышев — Венгерово — граница Омской области» в Венгеровском районе, через реки Власиха и Верхняя Тула — в Новосибирском районе области и путепровод на трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».