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В Новосибирской области за год отремонтируют более 12 мостов по нацпроекту

В Новосибирской области за год отремонтируют более 12 мостов и путепроводов в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Источник: ТУАД

Об этом сообщили в правительстве региона.

Самые значимые объекты в списке на ремонт и реконструкцию — мосты через реку Кама на дороге «Куйбышев — Венгерово — граница Омской области» в Венгеровском районе, через реки Власиха и Верхняя Тула — в Новосибирском районе области и путепровод на трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».

Необходимые аукционы будут проведены в ближайшее время. Контракты с подрядчиками власти намерены заключить до 31 марта.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что на Четвертый моста в Новосибирске в 2024 году выделили 737,32 миллиона рублей.