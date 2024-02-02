Заявлено, когда запустят для отдыхающих сезонные поезда из Челябинска в Крым

Как заявили в пресс-службе компании «Гранд сервис экспресс», по ряду маршрутов, связывающих российские города с Крымом, в майские праздники будет увеличено количество поездов. Однако сезонный поезд, на котором можно будет напрямую добраться из Челябинска в Крым, начнет курсировать после майских праздников. Точные даты выхода на маршрут поездов между территориями обещают назвать позже, как и даты запуска продажи билетов на них.