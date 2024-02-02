Какие пособия и соцвыплаты получают казахстанцы

лицам с инвалидностью (ЛСИ) первой, второй и третьей групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту до размера месячного пособия по инвалидности; детям с инвалидностью до семи лет, проживающим в Байконыре и получающим пенсию по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации; жертвам политических репрессий или лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами; лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан.