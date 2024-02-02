Более 1 млн казахстанцев коснулось повышение пособий

Также в рамках реализации Кодекса в среднем на 14,5% был повышен размер пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью). Его размер с 1 июля 2023 года составил 1,61 прожиточного минимума, или 65 313 тенге. Всего в 2023 году пособие получили в более 103 тыс. человек на сумму 77,3 млрд тенге.