Новые онкоцентры появятся в двух районах Самарской области в 2024 году

В настоящее время работающие центры обладают современными диагностическими аппаратами, включая рентгенологическое, эндоскопическое и ультразвуковое оборудование. За прошедший год в регионе провели более 109 тысяч консультаций, 93 тысяч диагностических исследований, а также выявили злокачественные новообразования у 3 586 человек.