Новые онкоцентры появятся в двух районах Самарской области в 2024 году

В Самарской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» до конца текущего года будут созданы два новых онкологических центра на базе центральных районных больниц. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Новые центры амбулаторной онкологической помощи появятся в Сергиевском и Кинель-Черкасском районах. Суммарно к концу 2024 года в регионе число специализированных центров для борьбы с онкологическими заболеваниями достигнет 12.
В настоящее время работающие центры обладают современными диагностическими аппаратами, включая рентгенологическое, эндоскопическое и ультразвуковое оборудование. За прошедший год в регионе провели более 109 тысяч консультаций, 93 тысяч диагностических исследований, а также выявили злокачественные новообразования у 3 586 человек.