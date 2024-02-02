Эксперты КСП объяснили, как в Челябинске не работать и получать по 15 тысяч рублей в месяц

Минимальная сумма пособия — 1725 рублей. Столько будут платить тем, кто за всю жизнь проработал меньше года или вообще не работал, уволенным за дисциплинарные проступки, а также тем, кто проработал менее 26 недель за год перед обращением в центр занятости.