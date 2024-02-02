Эксперты КСП объяснили, как в Челябинске не работать и получать по 15 тысяч рублей в месяц

Безработный челябинец может получать до 14,7 тыс. рублей в месяц. Правила оформления пособия для тех, кто потерял работу, объяснили в региональной Контрольно-счетной палате.
Чтобы получать пособие по безработице, обязательно встать на учет в центре занятости. Размер выплаты будет зависеть от возраста, стажа и зарплаты (обычно берут среднюю зарплату за три месяца на последнем месте работы).
Минимальная сумма пособия — 1725 рублей. Столько будут платить тем, кто за всю жизнь проработал меньше года или вообще не работал, уволенным за дисциплинарные проступки, а также тем, кто проработал менее 26 недель за год перед обращением в центр занятости.
Максимальная сумма пособия — 75% от средней зарплаты, но не более 14 710 рублей. Стоит отметить, что столько безработному будут платить только три месяца, а затем размер выплат снизится до 60% от средней зарплаты, но не более 5 750 рублей.
Челябинцам, которые проработали более 26 недель за год до постановки на учет по безработице, пособие будут платить шесть месяцев. А предпенсионеры могут получать выплаты два года.
— Безработный должен приходить в центр занятости два раза в месяц. Если он не придет, выплата пособия приостановится, — уточнили в Контрольно-счетной палате.