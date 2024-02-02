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Японский телеканал подал в суд на новосибирскую компанию из-за «Наруто»

Новосибирская компания без разрешения использовала героя из японского аниме «Наруто».
Источник: Скриншот

Японская телекомпания TV TOKIO Corporation подала в суд на новосибирскую компанию «Оазис плюс» и потребовала 40 тысяч рублей за использование изображения из аниме «Наруто».

Как выяснил Сиб.фм, организация «Оазис плюс», торгующая розничной одеждой в магазинах, использовала логотип главного героя мультфильма «Наруто», а также символ «Скрытого листа» (Наруто в аниме носит повязку с данным символом. — прим.ред.) на продаваемых вещах без исключительного права и разрешения, что нарушает интеллектуальное право.

Арбитражный суд удовлетворил иск японского телеканала и постановил, что новосибирская компания должна выплатить 40 тысяч рублей компенсации, а также 281 рубль за вещественное доказательство.

Как ранее писал Сиб.фм, ХК «Сибирь» судится с новосибирскими бизнесменами из-за кепок.