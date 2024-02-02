Японский телеканал подал в суд на новосибирскую компанию из-за «Наруто»

Как выяснил Сиб.фм, организация «Оазис плюс», торгующая розничной одеждой в магазинах, использовала логотип главного героя мультфильма «Наруто», а также символ «Скрытого листа» (Наруто в аниме носит повязку с данным символом. — прим.ред.) на продаваемых вещах без исключительного права и разрешения, что нарушает интеллектуальное право.