Перевозчик «Хабаровские авиалинии» обновил расписание полётов

Авиакомпания «ХабАвиа» обновила расписание полетов по региону, а также напоминает, что рейсы 471 и 472 по маршруту Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре и обратно приостановлены из-за отсутствия согласованных слотов (времени приема и обслуживания самолетов) аэропортом Комсомольска «Хурба». По этой же причине рейсы из краевого центра в Херпучи, Чумикан и обратно выполняются через аэропорт Николаевска-на-Амуре вместо Комсомольска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»..
С февраля расписание регулярных рейсов «ХабАвиа» выглядит следующим образом:.
рейс 401 Хабаровск — Николаевск: 09:20 — 11:10 (ежедневно);
рейс 401 Николаевск — Охотск: 12:00 — 13:50 (ежедневно);
рейс 402 Охотск — Николаевск: 14:40 — 16:30 (ежедневно);
рейс 402 Николаевск — Хабаровск: 17:10 — 19:00 (ежедневно);
рейс 403 Хабаровск — Николаевск: 09:10 — 11:25 (понедельник, пятница кроме 12, 19 февраля и 11, 18 марта);
рейс 403 Николаевск — Аян: 12:10 — 13:40 (понедельник, пятница кроме 12, 19 февраля и 11, 18 марта);
рейс 404 Аян — Николаевск: 14:30 — 16:00 (понедельник, пятница кроме 12, 19 февраля и 11, 18 марта);
рейс 404 Николаевск — Хабаровск: 16:50 — 19:10 (понедельник, пятница кроме 12, 19 февраля и 11, 18 марта).
рейс 405 Хабаровск — Аян 09:10 — 12:30 (понедельник кроме 12, 19 февраля и 11, 18 марта);
рейс 405 Аян — Нелькан: 13:10 — 13:55 (понедельник кроме 12, 19 февраля и 11, 18 марта);
рейс 406 Нелькан — Аян: 14:30 — 15:15 (понедельник кроме 12, 19 февраля и 11, 18 марта);
рейс 406 Аян — Хабаровск: 15:55 — 19:10 (понедельник кроме 12, 19 февраля и 11, 18 марта);
рейс 407 Хабаровск — Николаевск: 09:35 — 11:45 (суббота);
рейс 407 Николаевск — Чумикан: 12:30 — 14:00 (суббота);
рейс 408 Чумикан — Николаевск: 14:50 — 16:20 (суббота);
рейс 408 Николаевск — Хабаровск: 17:10 — 19:25 (суббота);
рейс 409 Хабаровск — Николаевск: 10:10 — 12:20 (среда);
рейс 409 Николаевск — Херпучи: 13:00 — 13:40 (среда);
рейс 410 Херпучи — Николаевск: 14:20 — 15:00 (среда);
рейс 410 Николаевск — Хабаровск: 15:30 — 17:30 (среда);
рейс 411 Хабаровск — Чегдомын: 10:20 — 11:45 (понедельник, четверг);
рейс 412 Чегдомын — Хабаровск: 12:15 — 13:45 (понедельник, четверг);
рейс 415 Хабаровск — Николаевск: 08:50 — 10:40 (суббота);
рейс 415 Николаевск — Нелькан: 11:40 — 13:20 (суббота);
рейс 416 Нелькан — Николаевск: 14:10 — 15:50 (суббота);
рейс 416 Николаевск — Хабаровск: 16:50 — 18:30 (суббота);
рейс 417 Хабаровск — Чумикан: 09:35 — 12:10 (вторник);
рейс 417 Хабаровск — Николаевск: 09:35 — 11:45 (четверг);
рейс 417 Николаевск — Чумикан: 12:30 — 14:00 (четверг);
рейс 418 Чумикан — Хабаровск: 12:50 — 15:25 (вторник);
рейс 418 Чумикан — Хабаровск: 14:40 — 17:10 (четверг);
рейс 467 Хабаровск — Советская Гавань: 10:45 — 11:55 (среда), 13:30 — 14:45 (пятница), 08:55 — 10:05 (воскресенье);
рейс 468 Советская Гавань — Хабаровск: 12:40 — 13:50 (среда), 16:00 — 17:10 (пятница), 10:45 — 11:55 (воскресенье):
рейс 469 Хабаровск — Богородское: 13:00 — 14:40 (понедельник), 08:55 — 10:30 (четверг);
рейс 470 Богородское — Хабаровск: 15:30 — 17:10 (понедельник), 11:20 — 12:55 (четверг).