Перевозчик «Хабаровские авиалинии» обновил расписание полётов

Авиакомпания «ХабАвиа» обновила расписание полетов по региону, а также напоминает, что рейсы 471 и 472 по маршруту Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре и обратно приостановлены из-за отсутствия согласованных слотов (времени приема и обслуживания самолетов) аэропортом Комсомольска «Хурба». По этой же причине рейсы из краевого центра в Херпучи, Чумикан и обратно выполняются через аэропорт Николаевска-на-Амуре вместо Комсомольска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»..