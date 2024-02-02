В Ростове-на-Дону снесут несколько старинных домов

По данным из открытых источников, доходный дом Савельева по адресу 8-я линия, 50 был построен в 1927 году, его площадь составляет 547,5 квадратных метров. Также снесут дом на Лермонтовской, 46, построенный в 1894 году. Площадь здания — 747,9 квадратных метров. Дом 1913 года постройки на Республиканской, 76 тоже снесут. Площадь его составляет 820,3 квадратных метров. Здание на Токарной, 82/2 было построено в 1939 году, общей площадью 796, 89 квадратных метров тоже снесут.