В Ростове-на-Дону снесут несколько старинных домов

Соответствующие документы опубликовали на сайте администрации города.
По данным из открытых источников, доходный дом Савельева по адресу 8-я линия, 50 был построен в 1927 году, его площадь составляет 547,5 квадратных метров. Также снесут дом на Лермонтовской, 46, построенный в 1894 году. Площадь здания — 747,9 квадратных метров. Дом 1913 года постройки на Республиканской, 76 тоже снесут. Площадь его составляет 820,3 квадратных метров. Здание на Токарной, 82/2 было построено в 1939 году, общей площадью 796, 89 квадратных метров тоже снесут.
У этих зданий нет статуса культурного наследия.
Кроме того, аварийными и подлежащими сносу признаны дома на 25-ой линии, 26; 38-ой линии, 6; Города Волос, 122.
Напомним, в декабре прошлого года власти сообщали, что будут снесены два дома — на Малюгиной, 107 и на Республиканской, 157/31.