Россия и Узбекистан активизировали сотрудничество в развитии технопарка

В апреле 2023 года в Джизакской области Узбекистана был открыт химико-индустриальный технопарк с участием российских компаний. На его площадке планируется разместить более 30 компаний-резидентов с объемом инвестиций 60 миллионов долларов. В октябре были достигнуты договоренности о создании в республике еще двух индустриальных парков по модели российских технопарков «Алабуга» и «Мастер».