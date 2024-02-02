Россия и Узбекистан активизировали сотрудничество в развитии технопарка

ТАШКЕНТ, 2 фев — РИА Новости. Власти Узбекистана и России активизируют сотрудничество в развитии нового технопарка Eltech Industrial в Ташкентской области, сообщает торговое представительство РФ в республике.
«При поддержке торгпредства состоялась рабочая встреча между ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России и ассоциацией “Узэлтехсаноат” (Узэлтехпром — ред.), объединяющей основные предприятия электротехнической отрасли, по вопросу взаимодействия в целях развития технопарка Eltech Industrial», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства.
Стороны обсудили разработку документов стратегического планирования и технической документации технопарков, инвестиции и подготовку инвестпроектов, льготы и преференции для резидентов технопарков. «По результатам встречи ассоциации договорились развивать более тесное сотрудничество, а также провести очную встречу для обсуждения практических вопросов», — добавили в торгпредстве.
По данным «Узэлтехсаноат», технопарк Eltech Industrial создается под Ахангараном в Ташкентской области для организации производства электротехнической продукции с высокой добавленной стоимостью. Для управления технопарком планируется привлечь международную консалтинговую компанию.
В марте 2022 года в Ташкентской области Узбекистана началось строительство химико-индустриального технопарка «Чирчик», где будет организовано производство нефтехимической и химической продукции с высокой добавленной стоимостью. Создание технопарка осуществляется в сотрудничестве с казанским технополисом «Химград». В настоящий момент резидентами парка являются более десяти компаний, чьи проекты оцениваются более чем в 30 миллионов долларов.
В апреле 2023 года в Джизакской области Узбекистана был открыт химико-индустриальный технопарк с участием российских компаний. На его площадке планируется разместить более 30 компаний-резидентов с объемом инвестиций 60 миллионов долларов. В октябре были достигнуты договоренности о создании в республике еще двух индустриальных парков по модели российских технопарков «Алабуга» и «Мастер».