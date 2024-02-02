При получении каких выплат нужно платить налоги в Казахстане

Такое требование действует только в случаях, когда машина была во владении меньше одного года. Согласно поправкам, теперь при расчете налога вместе со стоимостью приобретения транспортного средства также будут учитываться таможенные и утилизационные платежи, указанные в декларации на товары и уплаченные при ввозе в страну. Эта норма введена ретроспективно с 1 января 2023 года, то есть с учетом предыдущего года. Изменения коснулись и парковочных мест.