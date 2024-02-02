2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 2 февраля. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.



Доллар стал дороже на Br0,0103 — его курс составил Br3,2113 за $1.



Курс юаня стал выше на Br0,0203 и составил Br4,4631 за 10 юаней.



Курс российского рубля понизился на Br0,0031 и составил Br3,5451 за 100 российских рублей. −0-