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Доллар и евро подорожали перед выходными

Российская валюта на последних торгах на текущей неделе скорректировала свою стоимость незначительно в сторону удешевления.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Рубль подешевел по отношению к евро, доллару и юаню по итогам торгов в пятницу на Белорусской валютно-фондовой бирже, передает Sputnik.

Европейская валюта 2 февраля продемонстрировала значительный рост. Евро подорожал сразу на 1,18% и поднялся до уровня 3,4796 белорусского рубля.

Американская валюта продолжает отыгрывать свои позиции: доллар США укрепился на 0,32% и оказался на отметке в 3,2113 белорусского рубля.

При этом российская валюта продолжила коррекцию и потеряла 0,09% от предыдущей стоимости. На торгах за 100 российских просили 3,5451 белорусского рубля.

Валюта КНР несмотря на сложное положение местного фондового рынка в пятницу выросла в цене на 0,46%. На бирже за 10 юаней нужно было отдать 4,4631 белорусского рубля.