Доллар и евро подорожали перед выходными

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Рубль подешевел по отношению к евро, доллару и юаню по итогам торгов в пятницу на Белорусской валютно-фондовой бирже, передает Sputnik.
Европейская валюта 2 февраля продемонстрировала значительный рост. Евро подорожал сразу на 1,18% и поднялся до уровня 3,4796 белорусского рубля.
Американская валюта продолжает отыгрывать свои позиции: доллар США укрепился на 0,32% и оказался на отметке в 3,2113 белорусского рубля.
При этом российская валюта продолжила коррекцию и потеряла 0,09% от предыдущей стоимости. На торгах за 100 российских просили 3,5451 белорусского рубля.
Валюта КНР несмотря на сложное положение местного фондового рынка в пятницу выросла в цене на 0,46%. На бирже за 10 юаней нужно было отдать 4,4631 белорусского рубля.