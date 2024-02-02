Холодную воду отключат на нескольких улицах Самары с 6 по 8 февраля

Кроме того, 7 февраля, планируется присоединение водопроводной линии по улице Георгия Ратнера. Для этого подача холодной воды будет ограничена с 9:00 до 20:00 на ул. Черемшанской, 2Б, 24; ул. Советской Армии, 149, 149А, 161А, 161А и в частном секторе на ул. Г. Ратнера, ул. Сухумской, ул. 22 Партсъезда.