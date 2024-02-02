Холодную воду отключат на нескольких улицах Самары с 6 по 8 февраля

В Самаре на следующей неделе из-за ремонтно-профилактических работ отключат холодную воду на нескольких улицах города. Об этом сообщает «РКС-Самара».
Так, во вторник, 6 февраля, с 8:00 до 21:00 холодная вода будет временно отключена по следующим адресам: ул. Г. Димитрова, 56, 70, 72, 74, 74а. Жителям придется потерпеть некоторые неудобства.
Кроме того, 7 февраля, планируется присоединение водопроводной линии по улице Георгия Ратнера. Для этого подача холодной воды будет ограничена с 9:00 до 20:00 на ул. Черемшанской, 2Б, 24; ул. Советской Армии, 149, 149А, 161А, 161А и в частном секторе на ул. Г. Ратнера, ул. Сухумской, ул. 22 Партсъезда.
В четверг, 8 февраля, из-за запланированных работ без ХВС с 9:00 до 20:00 останутся жители домов на ул. Марии Авейде, 2; пр. Металлургов, 77. Вода будет отсутствовать с 9:00 до 23:00 также и по адресам: ул. Осипенко, 14, 20, 24; ул. Ново-Садовая 22, 24.
Отмечается, что информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах предварительная. В течение недели возможны корректировки.