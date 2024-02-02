В Волгограде запланировали снос двух опустевших домов

Мэрия Волгограда организовала торги для поиска подрядчиков, которые демонтирует два дома. Жилые здания в Тракторозаводском и Красноармейском районах Волгограда были признаны аварийными. Сейчас они пустуют, жильцы были расселены.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города, подрядчику предстоит снести дома № 7 на улице Здоровцева и № 37 на улице Саушинской. Оба здания двухэтажные, они были построены из кирпича в 50-х годах прошлого века. Их необходимо разобрать, вывезти строительный мусор и провести вертикальную планировку участков. Из двух домов были расселены около 70 человек.
Начальная цена торгов по сносу двухэтажки на улице Здоровцева составляет 1 миллион 150 тысяч рублей. Демонтаж здания на улице Саушинской оценили дороже, стартовая цена аукциона — 2 миллиона 580 тысяч рублей.