В Волгограде запланировали снос двух опустевших домов

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города, подрядчику предстоит снести дома № 7 на улице Здоровцева и № 37 на улице Саушинской. Оба здания двухэтажные, они были построены из кирпича в 50-х годах прошлого века. Их необходимо разобрать, вывезти строительный мусор и провести вертикальную планировку участков. Из двух домов были расселены около 70 человек.