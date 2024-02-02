Краснодарцы пожаловались на резкий рост стоимости коммунальных услуг

В Краснодаре жильцы дома 216 по ул. Сормовской сообщили о большой разнице в суммах оплаты ЖКУ за декабрь 2023 года и январь 2024 года. Оплата услуг для двухкомнатных квартир выросла с 5−6 тыс. до 8−10 тыс., в трехкомнатных — с 7−8 тыс. почти до 11 тыс. руб.



Согласно квитанциям, в январе по отношению к декабрю почти в 2,5 раза вырос расход и соответственно оплата отопления жилья. Так, сумма за отопление двухкомнатной квартиры площадью 68 кв. м в январе составила 3980 ₽ против 1454 ₽ в декабре, трехкомнатной квартиры площадью 76 кв. м — 4400 против 1623 ₽, трехкомнатной площадью 90 кв. м — 5223 против 1922 ₽ По словам жильцов, в соседних домах суммы в квитанциях за ЖКУ за январь 2024 года тоже выше декабрьских, но разница не такая большая.



«Наши тарифы не повысились, тарифы на коммунальные ресурсы тоже. Все остальное зависит от расхода коммунальных услуг. В январе было гораздо холоднее, чем в декабре, соответственно, расход теплоэнергии был выше. Расход измеряется с помощью прибора учета. Никаких начислений сверху мы не делали. Вторая причина связана с тем, что в конце года данные собираются раньше, чем обычно. В результате в квитанции за январь охвачен более длительный период, а за декабрь меньший. Но, повторю, все начисления ведутся строго по приборам учета», — прокомментировал гендиректор ООО «УК ЮРСК Сервис» Денис Дугин.



Маргарита Синкевич





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