Импортные шампуни и зубные пасты резко подорожают в Беларуси

В ГТК напомнили, что это предусмотрено указом президента Беларуси № 16 «О временном установлении ставок ввозных таможенных пошлин» от 12 января 2024 года. Уточняется, что повышенные ставки пошли не будут применяться в названным товарам, если они относятся к лекарственным средствам и данные о них были включены в соответствующие реестры. Также сказано, что ставки пошлин не будут применяться, если в отношении товаров есть заключение на ввоз, которое выдает Министерство здравоохранения Беларуси.