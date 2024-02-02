Импортные шампуни и зубные пасты резко подорожают в Беларуси. В Государственном таможенном комитете сообщили, что с 13 февраля 2024 года будут установлены повышенные ставки пошлин в отношении отдельных видов парфюмерии и косметики. Подробности озвучили в пресс-службе ГТК.
По данным ведомства, повышенные ставки пошлин будут применяться к шампуням, средствам для волос, зубным пастам, которые были произведены в Канаде, Новой Зеландии, США, а также Северной Ирландии и Великобритании. А также в тех случаях, когда происхождение названных товаров неизвестно или же считается неподтвержденным.
«По 30 июня 2024 года включительно ставка будет составлять 30% от таможенной стоимости», — сказано в сообщении.
В ГТК напомнили, что это предусмотрено указом президента Беларуси № 16 «О временном установлении ставок ввозных таможенных пошлин» от 12 января 2024 года. Уточняется, что повышенные ставки пошли не будут применяться в названным товарам, если они относятся к лекарственным средствам и данные о них были включены в соответствующие реестры. Также сказано, что ставки пошлин не будут применяться, если в отношении товаров есть заключение на ввоз, которое выдает Министерство здравоохранения Беларуси.