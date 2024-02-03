В Узбекистане в 2024 году могут довести экспорт сельхозпродукции до $3,5 млрд

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Расширив масштаб работы, проводимой в аграрной сфере, можно довести экспорт сельхозпродукции в этом году до 3,5 миллиардов долларов.
Об этом доложили Шавкату Мирзиёеву на состоявшемся совещании, посвященном вопросам развития плодоовощной и продовольственной отраслей, сообщает пресс-служба главы государства.
Для этого в первую очередь будет наращено производство плодоовощной, бахчевой продукции, винограда и зернобобовых. Еще 20 мобильных лабораторий будут созданы в регионах и интегрированы в электронную платформу «uzagrolab.uz». Все процессы, связанные с оборотом пестицидов, будут цифровизированы, а ввоз и нелегальная торговля некачественными пестицидами будут запрещены.
В соответствие с зарубежными фитосанитарными требованиями будут приведены 6 тысяч садов, более 3 тысяч виноградников и полей, 344 предприятия упаковки. Будут внедрены высокоэффективные энтомофаги и запущен новый вид биологической борьбы с насекомыми-вредителями.
В рамках усиления международного сотрудничества экспорт будет ориентирован на более дорогие рынки. Будут получены фитосанитарные разрешения еще 8 стран. Расширится участие отечественных экспортеров в международных выставках, специализирующихся на плодоовощной продукции, будет сформирован портфель твердых заказов.
На основе зарубежного опыта будет повышена квалификация работников сферы защиты растений. С привлечением международных экспертов будет разработано руководство по выращиванию, хранению, упаковке и транспортировке каждого вида продукта.
В 2023 году сельское хозяйство в Узбекистане выросло на 4,1%. Отраслевой экспорт составил почти 2 миллиарда долларов. Но экспортный потенциал сферы далеко не исчерпан, отметили в ходе совещания.
Глава государства дал дополнительные поручения по обеспечению продовольственной безопасности и производству экспортоориентированной продукции.
Отмечалось, что на состоявшемся 18 января видеоселекторном совещании по вопросам экспорта и промышленности глава государства также определил задачи по плодоовощной отрасли. В частности, на Агентство по карантину и защите растений возложена ответственность за поиск новых потенциальных рынков и организацию заготовки экспортоориентированной продукции.
Агентством проводится системная работа по защите растений от вредных организмов, выращиванию фитосанитарно чистой продукции, обеспечению безопасности пищевых продуктов. В частности, стационарными и передвижными лабораториям в регионах проведен анализ почвы 1 миллиона 40 тысяч гектаров земель, определена научно обоснованная норма внесения минеральных удобрений. В сфере внедрены 7 новых информационных систем и цифровизированы 40 процедур.
Было привлечено около 20 миллионов долларов грантов международных организаций и финансовых институтов, обновлены лаборатории и оборудование. Последовательно продолжается химическая обработка полей и садов, экспертиза экспортной и импортной продукции.
Такие меры являются важным фактором качества и безопасности плодоовощной продукции. За последние годы получено 620 фитосанитарных разрешений на экспорт сельскохозяйственной продукции в 80 стран мира, с ними налажен электронный обмен данными. В рамках системы «GSP+» 200 тысяч гектаров земли были приведены в соответствие с международными требованиями.