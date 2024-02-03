В Узбекистане в 2024 году могут довести экспорт сельхозпродукции до $3,5 млрд

Для этого в первую очередь будет наращено производство плодоовощной, бахчевой продукции, винограда и зернобобовых. Еще 20 мобильных лабораторий будут созданы в регионах и интегрированы в электронную платформу «uzagrolab.uz». Все процессы, связанные с оборотом пестицидов, будут цифровизированы, а ввоз и нелегальная торговля некачественными пестицидами будут запрещены.