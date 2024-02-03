Жители Ростова останутся без электричества

— В понедельник, 5 февраля, света не будет в переулках Защитный, Солдатский, Ярославский, Кавалерийский, на улицах Межевая, Нагорная, Профсоюзная. Также без электричества останутся жители улиц 2-я Краснодарская, Кулагина, Международная, Плеханова, Ревкомовская, Свердловская. Во вторник свет отключат на улицах Зорге, Содружества, Петрозаводская, Мичуринская, Нижегородская, Листопадова, Искусственная, 1-я линия, 3-я линия. В среду света не будет в домах на бульваре Комарова, улицах Таганрогское Шоссе, Белореченская и Лесопарковая. В четверг — на улицах Магнитогорская, 339 Стрелковой Дивизии, в переулках Бесланский и Бакинский. В пятницу — по улицам Искусственная, 1-я линия, 3-я линия, 5-я линия, 1-я Пролетарская, Мясникова, — говорится в сообщении.