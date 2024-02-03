В КСП рассказали, какие пособия положены безработным южноуральцам

Пособие по безработице зависит от стажа, зарплаты и возраста. Обычно при расчёте выплаты учитывают среднюю зарплату на последнем месте работы. Первые три месяца после регистрации в качестве безработного человек в большинстве случаев получает 75% от средней заработной платы, но не более 14 710,8 рублей. Последующие три месяца пособие составляет 60% от зарплаты, но не больше 5 750 рублей.