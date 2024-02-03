В КСП рассказали, какие пособия положены безработным южноуральцам

Аналитики назвали размеры пособий, на которые могут рассчитывать безработные южноуральцы. Речь о выплатах после постановки на учёт в центре занятости. Данными поделилась контрольно-счётная палата Челябинской области.
Пособие по безработице зависит от стажа, зарплаты и возраста. Обычно при расчёте выплаты учитывают среднюю зарплату на последнем месте работы. Первые три месяца после регистрации в качестве безработного человек в большинстве случаев получает 75% от средней заработной платы, но не более 14 710,8 рублей. Последующие три месяца пособие составляет 60% от зарплаты, но не больше 5 750 рублей.
Предпенсионеры могут получать пособие на протяжении 24 месяцев, максимальная выплата в этом случае — 14 710,8 рублей. Первые три месяца безработному обычно платят 75% от средней зарплаты, с четвёртого по седьмой месяц — 60%, затем — 45%.
Речь о тех получателях, кто впервые ищет работу или не работал больше года, был трудоустроен менее 26 недель за год до обращения в центр занятости, уволился за дисциплинарный проступок или отчислен с обучения от службы занятости.
Добавим, что отмечаться в центре занятости безработному нужно два раза в месяц. Здесь ему будут предлагать подходящие варианты вакансий. В случае неявки выплату пособия приостановят.