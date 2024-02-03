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Возобновлено действие льгот для торговли и бытовых услуг на селе

Александр Лукашенко 2 февраля подписал Указ № 42, которым возобновлено действие ряда льгот для предпринимателей в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг в сельской местности, сообщила пресс-служба президента.
Источник: Смартпресс

«Это уменьшение на 50% ставок налога на прибыль от реализации товаров (работ, услуг), полученную от деятельности на этой территории, подоходного налога с физических лиц, если получающие льготы индивидуальные предприниматели являются плательщиками этого налога», — уточнили в пресс-службе.

Предусмотрено также освобождение юридических лиц от налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.

Действовать эти льготы будут с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года.

Также указом предусматривается введение отдельного тарифа на электроэнергию для торговли и общепита, расположенных на территории сельской местности.

Они также получат возможность без согласия антимонопольного органа приобретать в собственность, пользование или владение недвижимое имущество, расположенное на территории сельской местности для осуществления данной деятельности.

Для этого можно будет также отчуждать без проведения торгов по рыночной стоимости недвижимое имущество, находящееся в госсобственности.

Областные Советы депутатов получили право определять перечни населенных пунктов для предоставления налоговых льгот.