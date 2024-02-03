Возобновлено действие льгот для торговли и бытовых услуг на селе

«Это уменьшение на 50% ставок налога на прибыль от реализации товаров (работ, услуг), полученную от деятельности на этой территории, подоходного налога с физических лиц, если получающие льготы индивидуальные предприниматели являются плательщиками этого налога», — уточнили в пресс-службе.
Предусмотрено также освобождение юридических лиц от налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
Действовать эти льготы будут с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года.
Также указом предусматривается введение отдельного тарифа на электроэнергию для торговли и общепита, расположенных на территории сельской местности.
Они также получат возможность без согласия антимонопольного органа приобретать в собственность, пользование или владение недвижимое имущество, расположенное на территории сельской местности для осуществления данной деятельности.
Для этого можно будет также отчуждать без проведения торгов по рыночной стоимости недвижимое имущество, находящееся в госсобственности.
Областные Советы депутатов получили право определять перечни населенных пунктов для предоставления налоговых льгот.