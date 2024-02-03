Возобновлено действие льгот для торговли и бытовых услуг на селе

«Это уменьшение на 50% ставок налога на прибыль от реализации товаров (работ, услуг), полученную от деятельности на этой территории, подоходного налога с физических лиц, если получающие льготы индивидуальные предприниматели являются плательщиками этого налога», — уточнили в пресс-службе.