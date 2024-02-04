Возле Северного обхода Омска продают заброшенный промкомплекс

В комплекс входит 10 объектов, которые продаются единым лотом. Основное здание — четырёхэтажный производственный корпус площадью более 18 тысяч кв.м. На территории есть водонапорная башня, насосная станция, склады, бытовки с инженерными сетями и другие объекты. Коммуницации не обрезаны, их можно подключить к энергоснабжению. Есть и железнодорожные пути.