Возле Северного обхода Омска продают заброшенный промкомплекс

В Омске выставили на продажу за 170 млн рублей пустующий производственный комплекс в микрорайоне Загородный. В объявлении подчёркивают, что он находится рядом с трассой будущего Северного обхода.
— Комплекс находится в 8 км от строящегося Северного обхода города Омска, который соединит Новосибирскую и Тюменскую трассу, — говорится в описании объекта.
В комплекс входит 10 объектов, которые продаются единым лотом. Основное здание — четырёхэтажный производственный корпус площадью более 18 тысяч кв.м. На территории есть водонапорная башня, насосная станция, склады, бытовки с инженерными сетями и другие объекты. Коммуницации не обрезаны, их можно подключить к энергоснабжению. Есть и железнодорожные пути.
Судя по всему, корпус не используется, помещения требуют основательного ремонта. Торги проходят на площадке «Российского аукционного дома». Аукцион пройдёт 3 апреля.
Ранее мы сообщали о планах передать «Омскгоргаз» в областную собственность.