Экспорт IT-услуг из Узбекистана растет — Шерзод Шерматов

«Мы на всех встречах объясняем резидентам IT-парка, что работать необходимо в основном на экспорт и что компании, планирующие продолжать работу в нынешних условиях, должны к концу 2027 года увеличить долю экспорта до не менее 50% от общего дохода», — написал он в своем Telegram-канале.