Экспорт IT-услуг из Узбекистана растет — Шерзод Шерматов

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В прошлом году экспорт IT-услуг во всех регионах Узбекистана увеличился и в общей сложности достиг $344 млн, сообщил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов.
По словам министра, рост экспорта в ряде регионов обеспечили резиденты IT-парка. Наибольший объем экспорта приходится на город Ташкент.
«Мы на всех встречах объясняем резидентам IT-парка, что работать необходимо в основном на экспорт и что компании, планирующие продолжать работу в нынешних условиях, должны к концу 2027 года увеличить долю экспорта до не менее 50% от общего дохода», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, для увеличения экспорта ИТ в этом году необходимо в первую очередь заинтересовать молодежь изучением иностранных языков и ИТ, а также пригласить больше иностранных компаний в Узбекистан, особенно в регионы.
Для справки: количество IT-компаний в стране достигло 1600. Ожидается, что объем экспорта IT-услуг, в 2017 году составивший $600 тыс., к концу этого года превысит $300 млн.