Новый сортировочный центр Wildberries откроется 5 февраля в Петербурге

Компания, недавно понесшая большие убытки от пожара на складе в Шушарах, продолжает восстанавливаться и налаживать логистическую инфраструктуру в Петербурге. Со слов представителей, открытие нового центра позволит быстрее доставлять товары клиентам из Ленинградской и соседних областей.