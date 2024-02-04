Новый сортировочный центр Wildberries откроется 5 февраля в Петербурге

Новый сортировочный центр Wildberries откроется в Петербурге 5 февраля. Объект площадью 27,9 тысячи квадратных метров начнет свою работу на Московском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.
— Сортировочный центр «Шушары Московское шоссе» уже принимает поставки по модели «Маркетплейс». Стоимость приемки составит всего 15 рублей. Также действует временное ограничение на сдачу от 20 паллет, — уточнили представители «Ягодок».
Компания, недавно понесшая большие убытки от пожара на складе в Шушарах, продолжает восстанавливаться и налаживать логистическую инфраструктуру в Петербурге. Со слов представителей, открытие нового центра позволит быстрее доставлять товары клиентам из Ленинградской и соседних областей.
Ранее spb.kp.ru писала, что глава Wildberries Бакальчук заявила, что у следствия несколько версий по пожару в Шушарах.