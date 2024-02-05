В Wildberries рассказали, как запросить перерасчет за сгоревшие товары

«Компания всегда выполняет все обязательства, никогда еще не было такого случая, чтобы мы кого-то подводили, у нас нет такой цели, для нас это дело чести. Переживать точно не надо, мы всем все выплатим, а если вдруг окажется, что кто-то не согласен с расчетами, у него всегда есть возможность обратиться к нам, и мы там пересчитаем или по крайней мере посмотрим, чем он недоволен», — пояснила она.
Основательница компании также напомнила, что маркетплейс сейчас выплачивает средства без точных сведений, частями, чтобы продавцы «могли продолжать закупать товары и продавать».
В конце января Wildberries сообщил, что выплатил частичную компенсацию второй половине продавцов, чьи товары пострадали после пожара на складе в Шушарах. Первая половина продавцов, владевших товарами, которые были на этом складе, уже получила компенсации, сообщал маркетплейс 15 января.
Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только на следующий день. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10−11 миллиардов рублей.