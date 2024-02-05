Прокуратура отменила стройку универсама во Владивостоке

Во Владивостоке отменили разрешение на пристройку торгового объекта к дому по улице 2-я Круговая, 12А. Такое решение после проверки вынесла прокуратура, сообщает ИА PrimaMedia.
Тревогу еще летом 2022 года забили сами жители многоэтажки. В июле администрация Владивостока выдала разрешение на строительство универсама по указанному адресу. И все бы ничего, вот только когда началась сама стройка, стало ясно, что объект реализовывается с нарушениями.
«Строительства непосредственно соприкасается с многоквартирным жилым домом, отсутствует противопожарный разрыв, строительство фактически частично выполнено на фундаменте дома с изменением его параметров», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Прокуратура взяла в расчет все перечисленные нарушения, а прокурор принес на заседание протест на незаконное разрешение на строительство.
«Строительство отменено по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования», — подытожили в пресс-службе ведомства.