Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Прокуратура отменила стройку универсама во Владивостоке

На нарушения пожаловались жители многоэтажного дома, к которому примыкал будущий магазин.
Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке отменили разрешение на пристройку торгового объекта к дому по улице 2-я Круговая, 12А. Такое решение после проверки вынесла прокуратура, сообщает ИА PrimaMedia.

Тревогу еще летом 2022 года забили сами жители многоэтажки. В июле администрация Владивостока выдала разрешение на строительство универсама по указанному адресу. И все бы ничего, вот только когда началась сама стройка, стало ясно, что объект реализовывается с нарушениями.

«Строительства непосредственно соприкасается с многоквартирным жилым домом, отсутствует противопожарный разрыв, строительство фактически частично выполнено на фундаменте дома с изменением его параметров», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Кроме того, в ходе строительства было использовано общее имущество жилого дома, но при этом согласие у собственников помещений в многоквартирном доме никто не брал.

Прокуратура взяла в расчет все перечисленные нарушения, а прокурор принес на заседание протест на незаконное разрешение на строительство.

«Строительство отменено по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования», — подытожили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура
строительство