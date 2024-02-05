Прокуратура отменила стройку универсама во Владивостоке

Тревогу еще летом 2022 года забили сами жители многоэтажки. В июле администрация Владивостока выдала разрешение на строительство универсама по указанному адресу. И все бы ничего, вот только когда началась сама стройка, стало ясно, что объект реализовывается с нарушениями.