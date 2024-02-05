Рост экономики прогнозирует правительство Казахстана

Инвестиции в основной капитал выросли на 13,7%. При этом за девять месяцев 2023 года объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил 19,7 миллиарда долларов. Из них более 11 миллиардов долларов направлено в несырьевые секторы. В целом уже второй год подряд показатели по ПИИ становятся одними из самых высоких за последнее десятилетие — их годовой объем находится на уровне 26−28 миллиардов долларов. Казахстан лидирует по общему притоку иностранных инвестиций среди стран СНГ.