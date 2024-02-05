Семейную ипотеку продлят в Хабаровском крае

Программу «Семейная ипотека» продолжат в Хабаровском крае. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин в ходе мероприятия на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
На мероприятии было объявлено, что президент высказал предложение продлить программу семейной ипотеки и после 1 июля 2024 года. Также намечено продолжать поддерживать выдачу ипотеки на Дальнем Востоке.
— Мы стоим перед задачей определиться с будущим функционированием ипотечной программы. Мы четко видим, что семейная ипотека будет продолжать свое действие. Мы также будем продолжать поддерживать ипотечные программы в регионах, включая Дальний Восток и новые регионы России, — сказал вице-премьер на пленарном заседании.