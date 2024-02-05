Семейную ипотеку продлят в Хабаровском крае

— Мы стоим перед задачей определиться с будущим функционированием ипотечной программы. Мы четко видим, что семейная ипотека будет продолжать свое действие. Мы также будем продолжать поддерживать ипотечные программы в регионах, включая Дальний Восток и новые регионы России, — сказал вице-премьер на пленарном заседании.