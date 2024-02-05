Продукты из Хабаровска вернутся в Центр беспошлинной торговли Фуюаня

В ближайшем к Хабаровску китайском городе Фуюань вновь открылся Центр приграничной торговли, в котором граждане КНР могут приобретать иностранные товары, в основном из России, по сниженным ценам, поскольку там действует режим «Duty Free». Торговая точка открылась в июле 2015 года, однако в 2020 году её закрыли из-за пандемии коронавирусной инфекции, а затем было принято решение провести реконструкцию здания, передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на портал biang.ru.