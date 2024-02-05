Продукты из Хабаровска вернутся в Центр беспошлинной торговли Фуюаня

В ближайшем к Хабаровску китайском городе Фуюань вновь открылся Центр приграничной торговли, в котором граждане КНР могут приобретать иностранные товары, в основном из России, по сниженным ценам, поскольку там действует режим «Duty Free». Торговая точка открылась в июле 2015 года, однако в 2020 году её закрыли из-за пандемии коронавирусной инфекции, а затем было принято решение провести реконструкцию здания, передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на портал biang.ru.
На территории торгового комплекса можно приобрести более 3 тыс наименований различных товаров. Китайским покупателям предлагается широкий ассортимент российских конфет, продовольственных товаров, морепродуктов, напитков, муки и растительного масла.
До начала пандемии в Фуюань товары из России поступали напрямую из Хабаровска, сейчас, пока отсутствует навигация, продукты питания заводят через другие пограничные пункты пропуска, однако интерес к российским продуктам со стороны граждан КНР не спадает..
— В прошлую навигацию из Хабаровска в Фуюань осуществлялся экспорт красных и белых вин, а также в КНР поставлялся охлажденный лосось, — уточнила пресс-секретарь Хабаровской таможни Елена Попова. Напомним, ранее министерство сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края сообщало, что основными статьями экспорта региона является рыба, соевые бобы, продукты питания, напитки, мед и кондитерские изделия. Поэтому с открытием навигации в мае стоит ожидать увеличение экспорта продуктов питания напрямую из Хабаровска в Фуюань.
По правилам работы зон приграничной торговли КНР, каждый покупатель на их территории имеет право беспошлинно приобрести товаров на сумму до 8 тыс юаней (около 100 тыс рублей). Обычно за 30 минут до открытия магазина у входа начинает собираться очередь из жителей Фуюаня и окрестных поселков.