Волгоградцы хранят в банках по 185 тысяч рублей

В России подсчитали размер сбережений у жителей регионов. Объем вкладов вырос на 25% за год. На 1 января 2024 года россияне в банках хранили 50,7 триллиона рублей. В среднем каждый житель страны имеет вклад в размере 346,6 тысячи рублей. У жителей Волгоградской области показатель почти вдвое меньше, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные «РИА Рейтинг».
В среднем жители Волгоградской области хранят в банках по 185,2 тысячи рублей. За год этот объем вырос на 28,6%. Волгоградская область по среднему размеру банковских вкладов у жителей занимает в стране 58-е место.
Вне конкуренции жители Москвы, у которых средний размер вклада составляет 1 миллион 351 тысячу рублей. На втором месте Санкт-Петербург с показателем 679,4 тысячи рублей, на третьем — Ненецкий автономный округ, у жителей которого в среднем в банках хранится по 648,1 тысячи рублей. На последнем месте располагается Ингушетия — на депозитных счетах в среднем находится 22,1 тысяча рублей.