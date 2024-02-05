Волгоградцы хранят в банках по 185 тысяч рублей

В России подсчитали размер сбережений у жителей регионов. Объем вкладов вырос на 25% за год. На 1 января 2024 года россияне в банках хранили 50,7 триллиона рублей. В среднем каждый житель страны имеет вклад в размере 346,6 тысячи рублей. У жителей Волгоградской области показатель почти вдвое меньше, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные «РИА Рейтинг».