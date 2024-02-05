Более 200 тыс. кв. м недвижимости построят в районах Ховрино, Левобережный и Зюзино

По его словам, кроме этого, там планируется построить детский сад для 175 воспитанников и школу для 550 учеников, здания коммунальной базы, а также выделить площадку для расширения 11-го автобусного парка. В Зюзине по программе комплексного развития территорий реорганизуют участки общей площадью 3,87 га, расположенные на Нахимовском проспекте, рядом с домом 21, а также по адресам: Азовская улица, владение 28, Севастопольский проспект, владение 61, корпуса 1 и 2, Болотниковская улица, владение 21. Сейчас там находится устаревший автосервис, места хранения автотранспорта, склады, на их месте планируется возвести жилые дома по программе реновации общей площадью более 130 тыс. кв. м. На первых этажах новостроек появятся объекты бытового обслуживания для жителей — магазины, парикмахерские, кафе и другие.