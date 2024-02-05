Омский Минстрой ищет сотрудников на зарплату до 53 тысяч рублей

В министерстве строительства региона открыли три вакансии для старших специалистов. Сотрудников, которые требуются в департамент строительного комплекса, ждёт конкурсный отбор. Заявки от кандидатов принимаются до 22 февраля.
Будущие работники должны обладать высшим образованием и опытом госслужбы, а также знать законы РФ. Сотрудникам предстоит заниматься документооборотом, который связан со строительной деятельностью в Омской области, ведение реестров и разработкой предложения к проектам федеральных программ.
Работникам готовы платить от 38 до 52 тысяч рублей в месяц.