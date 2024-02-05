Омский Минстрой ищет сотрудников на зарплату до 53 тысяч рублей

Будущие работники должны обладать высшим образованием и опытом госслужбы, а также знать законы РФ. Сотрудникам предстоит заниматься документооборотом, который связан со строительной деятельностью в Омской области, ведение реестров и разработкой предложения к проектам федеральных программ.