В Новосибирске продают особняк с зимним садом и водопадом за 35 млн

Недвижимость оценили в 34,9 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте N1.ru.
Дом вместе с участком площадью 10 суток расположен в микрорайоне Карьер Мочище. На территории также есть отдельно стоящий гараж и беседка с мангалом.
Толщина стен особняка — 65−80 см. Помимо двух этажей в здании имеется цоколь и встроенный гараж. На участке выполнен ландшафтный дизайн, имеется автополив и освещение.
На втором этаже организованы зимний сад и пруд с трехуровневым водопадом.
В цоколе построен небольшой бассейн и оборудован спортзал.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирске за 33 млн продают элитный коттедж в золоте под неоклассику.