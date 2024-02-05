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В Новосибирске продают особняк с зимним садом и водопадом за 35 млн

В Новосибирске выставлен на продажу двухэтажный особняк с зимним садом и трехуровневым водопадом, огражденный каменным забором.
Источник: N1

Недвижимость оценили в 34,9 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте N1.ru.

Дом вместе с участком площадью 10 суток расположен в микрорайоне Карьер Мочище. На территории также есть отдельно стоящий гараж и беседка с мангалом.

Толщина стен особняка — 65−80 см. Помимо двух этажей в здании имеется цоколь и встроенный гараж. На участке выполнен ландшафтный дизайн, имеется автополив и освещение.

На втором этаже организованы зимний сад и пруд с трехуровневым водопадом.

В цоколе построен небольшой бассейн и оборудован спортзал.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирске за 33 млн продают элитный коттедж в золоте под неоклассику.

недвижимость