Минниханов осмотрел новую макаронную фабрику Татпотребсоюза в Казани

Каждый день фабрика будет выпускать до 5 тонн макаронных изделий. Первую партию макарон уже доставили участникам специальной военной операции, отметили в пресс-службе.
Раис РТ ознакомился с технологическими линиями предприятия и изучил ассортимент выпускаемой продукции.
Новое производство должно полностью обеспечить потребность Татпотребсоюза в макаронных изделиях. Ежегодно райпо, кооперативы и магазины потребкооперации готовы приобретать примерно 800 тонн макарон. Еще 700 тонн фабрика станет поставлять в торговые сети республики.
Визит на фабрику состоялся в преддверии общего собрания представителей потребительских обществ и кооперативов Татарстана.
Рустам Минниханов в своем Telegram-канале после собрания Татпотребсоюза оценил значение потребительской кооперации для жизни сельского населения республики. «Алга таба да ярдәм итәчәкбез (в переводе с татарского — “Будем и дальше помогать”)», — написал, в частности, он.