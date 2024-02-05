Минниханов осмотрел новую макаронную фабрику Татпотребсоюза в Казани

Рустам Минниханов в своем Telegram-канале после собрания Татпотребсоюза оценил значение потребительской кооперации для жизни сельского населения республики. «Алга таба да ярдәм итәчәкбез (в переводе с татарского — “Будем и дальше помогать”)», — написал, в частности, он.