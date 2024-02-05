Всеобщее декларирование в РК: установлен единый срок сдачи деклараций

В рамках третьего этапа, с 1 января 2024 года, декларацию представят руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, и их супруги, а также, те кто приостановил деятельность или находится в списке бездействующих налогоплательщиков.
Способы представления декларации.
Декларацию можно представить через веб-порталы «Кабинет налогоплательщика», «Электронного правительства», мобильные приложения «e-SalyqАzamat», Halyk, Bank Centercredit, по почте либо в явочном порядке.