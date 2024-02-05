Всеобщее декларирование в РК: установлен единый срок сдачи деклараций

Департамент государственных доходов по городу Астане сообщает, что с 2024 года установлен единый срок подачи деклараций по формам 250.00 (об активах и обязательствах) и 270.00 (о доходах и имуществе) до 15 сентября, по месту жительства, передает агентство Kazinform.