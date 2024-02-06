Омский завод «АВА-Компани» выставили на торги за 900 млн рублей

Информация об этом размещена на сайте «Федресурс». Интересно, что каждые 10 дней цена на лот будет снижаться на 5%, а на последнем этапе — 10%.
Заявки на приобретение можно подавать с 5 февраля и до 12 августа 2024 года. С учетом того, что цена предприятия будет регулярно снижаться, то к завершению торгов оно будет стоить 90 миллионов рублей.
Отметим, что это не первая попытка продать завод. Торги проводились и в 2023 году, но тогда покупателей не нашлось. Напомним, ранее мы писали, что полузаброшенное здание рядом с ж/д вокзалом продают за 25 млн рублей в Омске.